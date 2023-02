Pallamano Romagna chiamata all’impegno contro Secchia

Dopo la brillante vittoria del turno scorso – 30-27 al Fondi – la prima in campionato dopo due pareggi, la Pallamano Romagna torna oggi in campo (ore 18) al PalaBursi di Rubiera nel derby contro la Secchia che affianca i romagnoli con 4 punti. Tuttavia i reggiani hanno una partita in meno ma, soprattutto, hanno ottenuto in realtà la bellezza di 3 vittorie e 3 pari in questa serie A Gold ma sono stati penalizzati di 5 punti e dunque si sono visti ridurre i punti da 9 a 4.

Certo con 9 punti gli emiliani sarebbero all’undicesimo posto, comunque dietro al Fondi battuto nell’ultimo turno dai manfredi che, quindi, hanno la grande opportunità di risalire la china e provare a colmare il gap nei confronti delle formazioni in lizza per la salvezza.

Appurato che nessuno retrocederà direttamente, visto che il Campus Italia si è già volontariamente auto declassato, si tratterà di arrivare in una posizione migliore ai playout – la salvezza diretta è praticamente impossibile – e il Carpi è a 7 punti, dunque poco più su rispetto alla coppia Secchia-Pallamano Romagna.

Programma serie A Gold (20ª giornata): Sassari-Carpi, Bozen-Pressano, Merano-Campus Italia, Fondi-Conversano, Secchia Rubiera-Romagna, Brixen-Albatro. Rinviata (14 marzo): Fasano-C. Magnago.

Classifica: Brixen 35; Conversano 29; Merano 28; Fasano 27; Sassari, Pressano 25; Bozen 22; C. Magnago 21; Albatro 15; Fondi 12; Carpi 7; Campus Italia 5; Rubiera, Romagna 4.

u.b.