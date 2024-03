Pallamano Romagna. Match da brividi contro la capolista

Lukasz sta dando garanzie, ma la costruzione dal basso di Federico può servire contro gli orobici. Skorupski-Ravaglia, il duello ’ideologico’ continua. Porta ancora aperta per la sfida del Gewiss Stadium

Fortitudo

Serie A2: il capitano dovrebbe recuperare, ma non sarà al massimo. La Fortitudo spera in Fantinelli. Forse in campo già a Vigevano