Pallamano Romagna, ora la post-season per restare in A Gold

La Pallamano Romagna esce sconfitta 23-21 da Siracusa, dopo una gara gagliarda. Così, i siciliani sono aritmeticamente salvi, ad una gara dal termine (si gioca dopo la sosta) senza playout: una post season cui sono condannati invece i romagnoli, ormai ultimi. L’avversario, per la permanenza in A Gold sarà Fondi. Risultati serie A Gold (25ª giornata): Bozen-Merano 27-31, Fasano-Campus Italia 40-28, Brixen-Sassari 24-26, Carpi-Conversano 21-34, Albatro-Pallamano Romagna 23-21, Pressano-Secchia Rubiera 28-27, C. Magnago-Fondi 31-17. Classifica: Brixen 42; Merano 40; Fasano 39; Sassari 37; Conversano 34; Pressano 29; Bozen, C. Magnago 25; Albatro* 19; Fondi 16; Rubiera* 11; Carpi, Campus Italia 9; Pallamano Romagna 6.

u.b.