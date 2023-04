Pallanuoto, derby a Ravenna Battuta la Rari Nantes Romagna

Ravenna Pallanuoto batte 7-5 la Rari Nantes Romagna (0-0; 2-1; 5-3 i parziali) con reti di Bandini, Baroncelli, Valentini, Allegri e Ciccone (una doppieta per entrambi). Per la Rari Nantes Romagna a segno Patti, Baldovini, Barzanti e Sesena (2). Per Ravenna si tratta della seconda vittoria consecutiva. In derby è stato molto combattuto, coi bizantini che riescono nel terzo quarto a conquistare un paio di gol di vantaggio, mantenendoli fino alla fine. "Dopo un periodo molto difficile, stiamo recuperando una buona condizione fisica e, di conseguenza, anche molta tranquillità – afferma coach Vladmir Cukic -. A parte Dario Merlo ancora infortunato per la frattura del setto nasale, avevamo tutti a disposizione". Ora il campionato si ferma per la pausa pasquale, poi i giallorossi giocheranno in casa dell’US Persicetana dell’ex Salomoni sabato 15 aprile alle 18.30. Classifica: PN Tolentino 33; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna 27; Ravenna Pallanuoto16; US Persicetana 13; Rari Nantes Romagna e Team Marche PN Moie 12; Fermo Nuoto e Pallanuoto e Blu Gallery Team San Severino 11; Pol. Pian del Bruscolo 0.