Pallanuoto, Ravenna passa nel finale contro la Persicetana

Un gol di Ciccone a 28’’ dalla fine regala il colpo in trasferta alla Pallanuoto Ravenna sul campo dell’US Persicetana; i romagnoli vincono 6-7, un successo pesante che permette ai bizantini di allungare la striscia positiva, consolidando il quarto posto. "Era importante riprendere bene dopo la vittoria pre pasquale – sottolinea mister Vladimir Cukic –. Siamo stati bravi a controllare la partita all’inizio, quando i nostri avversari erano un pochino più brillanti di noi. Siamo stati bravi anche a reagire dopo la rimonta della Persicetana che ci ha raggiunto sul 6-6: non era facile mantenere la calma e andare a segno all’ultima azione. Dovevamo stare molto concentrati a non esporci per non subire l’ultimo gol che avrebbe avuto il sapore della beffa. Ma i ragazzi sono stati molto attenti e devo fare i complimenti a loro per questa vittoria’. Ravenna giocherà la prossima partita sabato in casa contro il PN Tolentino alle 18.30 alla piscina Gambi. Classifica: PN Tolentino 33; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna 30; Ravenna Pallanuoto 19; Rari Nantes Romagna 12; Team Marche PN Moie 15; US Persicetana 13; Fermo Nuoto e Pallanuoto e Blu Gallery Team San Severino 11, Pol. Pian del Bruscolo 0.