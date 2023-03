Pallanuoto Ravenna, passo falso casalingo contro il Team Marche Moie

Passo falso casalingo per la Ravenna Pallanuoto sconfitta 3-5 dal Team Marche Moie. I bizantini non hanno giocato una buona gara, e le assenze di Merlo e Cimatti e le condizioni fisiche non ottimali non sono un alibi, perché la squadra è sempre parsa molto contratta. "Sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare questa formazione – sottolinea coach Vladimir Cukic –, anche viste le nostre assenze, ma il problema è che non siamo riusciti a giocare secondo quanto avevamo preparato in settimana". Sabato alle 15 trasferta contro la Jesina Pallanuoto. Classifica: PN Tolentino 18; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna 15; Rari Nantes Romagna e Team Marche PN Moie 9; Ravenna Pallanuoto 7; US Persicetana 6; Fermo Nuoto e Pallanuoto 5; Blu Gallery Team San Severino4; Pol. Pian del Bruscolo 0.