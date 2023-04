Pallanuoto, Ravenna spreca

Ravenna Pallanuoto cade in casa contro Tolentino, perdendo 4-6 (1-0; 3-2; 4-3). A Ravenna non riesce il colpo con la capolista, ma la sconfitta le lascia molte recriminazioni. I bizantini dilapidano infatti il vantaggio di 4-1. "Abbiamo preparato la partita molto bene – afferma coach Cukic –. La difesa è stata molto buona e in attacco abbiamo sfruttato abbastanza le occasioni. Nella prima parte dell’incontro siamo stati veramente una squadra poi siamo calati. È stato un peccato, ma abbiamo pagato la nostra inesperienza e l’incapacità di interpretare il loro gioco, subendo moltissime espulsioni". Sabato i ravennati giocheranno in casa alle 18.30 con Fermo. Classifica: PN Tolentino 39; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna33; Ravenna Pallanuoto 19; Team Marche PN Moie 18; Blu Gallery Team San Severino 14; US Persicetana 13; Rari Nantes Romagna 12; Fermo Nuoto e Pallanuoto 11; Pol. Pian del Bruscolo 0.