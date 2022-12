Para Archery Indoor al PalaCattani

Il 2023 di Faenza si aprirà nel segno del grande tiro con l’arco. Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio il PalaCattani ospiterà infatti il 36° Campionato Italiano Para Archery Indoor sulla canonica distanza dei 18 metri: sono attesi dai 100 ai 120 atleti disabili provenienti da ogni parte d’Italia (le ultime gare utili per qualificarsi al grande appuntamento sul Lamone si svolgeranno i primi giorni del

nuovo anno). Sulla linea di tiro gli appassionati ritroveranno numerosi atleti della Nazionale azzurra che incetta di medaglie hanno fatto nelle manifestazioni internazionali dell’ultimo triennio, inclusi Olimpiadi di Tokyo, Campionati Europei e Campionati Mondiali. Grazie agli elevati standard messi in mostra durante le gare curate negli ultimi anni, l’Asd Arcieri Faentini si è vista aggiudicare dalla Fitarco l’organizzazione di questa prestigiosa rassegna. Un impegno che il club manfredo ha subito accolto con entusiasmo. "Il nostro desiderio – spiega Luciano Pisoni, vicepresidente della Arcieri Faentini - è di portare a questo evento i migliori standard che un campionato italiano abbia mai avuto. Ciò per valorizzare al massimo l’impegno e i sacrifici quotidiani degli atleti disabili per raggiungere questi risultati". Ingresso alle gare libero.