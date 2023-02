"Parliamo tutti meno: ora i fatti Sabato con Schio servono risposte"

D’accordo, le chance che l’E-Work potesse vincere a Campobasso erano obiettivamente basso, ma almeno ci si aspettava un atteggiamento differente e quello spirito visto a tratti nelle ultime settimane. La squadra ha patito la poca determinazione in alcune fasi della gara, non mettendo quella sana cattiveria agonistica che sarebbe servita per mettere le molisane in difficoltà. L’E-Work ha comunque lottato fino alla fine, subendo il break decisivo soltanto nell’ultimo quarto, ma ancora una volta le resta l’amaro in bocca per un match che doveva essere interpretato in maniera differente. "Purtroppo per tutta la partita è mancato quel qualcosa in più – ha sottolineato la capitana Federica Franceschelli a fine gara – ovvero un canestro, una difesa e soprattutto un rimbalzo difensivo, situazioni che ci avrebbero potuto permettere di raggiungere la parità e poi di superare Campobasso. Arrivavamo da una settimana complicata nella quale non ci eravamo mai allenate al completo, ma questo non deve essere un alibi soprattutto in una gara come questa, dove tutte avevamo ancora ben nella mente come avevamo perso all’andata. Dovevamo approcciarci in modo differente entrando in campo in un altro modo ed infatti non sono contenta della partita che abbiamo disputato. Penso che sia arrivato il momento di parlare un po’ meno e di fare di più: credo nella mia squadra e non possiamo più permetterci un simile atteggiamento. Risposte le dovremo dare già da sabato quando ospiteremo Schio: sappiamo tutti che squadra è mai noi dobbiamo fare una buona partita dimostrando con i fatti che vogliamo riscattarci. Bisognerà quindi lavorare duro e a testa bassa per essere sempre pronte".

L’E-Work ha ancora una volta confermato di soffrire le squadre fisiche come Campobasso e di sicuro il nuovo assetto con Policari da ala grande è ottimo dal lato tattico, ma sotto canestro porta le faentine a soffrire in muscoli e centimetri. Non è un caso che la lunga Quinonez abbia segnato 29 punti non trovando quasi opposizione nella difesa avversaria. Stesso copione che si vedrà sabato alle 20.30 contro Schio, tanto che l’obiettivo dovrà essere focalizzato sul match casalingo con Sassari di sabato 19 febbraio che arriverà dopo la settimana di sosta per gli impegni delle nazionali. Con le sarde le faentine avranno l’occasione per battere una delle prime sei della classe, unico impegno sulla carta abbordabile di un calendario che sarà davvero duro fino a metà marzo. Una soddisfazione per l’E-Work arriva dalla nazionale, dove Policari è stata inserita dal commissario tecnico Lardo tra le riserve del gruppo delle convocate per il doppio turno di qualificazione agli Europei che l’Italia giocherà in Lussemburgo e in Svizzera.

Luca Del Favero