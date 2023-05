"Partita da dentro o fuori" Il Ravenna cerca il riscatto

Francesco D’Orsi è uno dei ‘vecchi’ del Ravenna. Una delle colonne dell’undici di mister Gadda. Ai suoi polmoni e alle sue percussioni sulla fascia mancina si affida la squadra per l’ultimo sforzo. L’ultima giornata e l’ultima apparizione stagionale al Benelli. Quella di domani alle 15 contro il Lentigione.

D’Orsi, con quali motivazioni e con quali obiettivi si affronta la sfida col Lentigione?

"Le motivazioni non vanno troppo ricercate. È una partita da dentro o fuori. Se vinceremo, potremo raggiungere l’obiettivo dei playoff. Sarà comunque l’ultima partita stagionale al Benelli, ed è per questo che ci teniamo a far bene davanti ai nostri tifosi".

L’eventuale approdo nei playoff, resta un ‘contentino’ o diventa un motivo di soddisfazione per una stagione di alti e bassi?

"I playoff non sono mai un ‘contentino’. In un girone a 20 squadre, non si può pensare di raggiungere il 1° posto come fosse una cosa obbligatoria o quasi scontata. La seconda classificata giocherà i playoff come la quinta. Centrare i playoff per il 2° anno di fila, lo ritengo un gran traguardo".

Giocando come a Pistoia, quante probabilità ci saranno di fare bottino pieno?

"Abbiamo disputato un match di grande personalità, davanti ad una cornice di pubblico da categoria superiore. La Pistoiese si giocava il campionato. Giocare in quel modo, soprattutto nel 1° tempo, e creare tutte quelle palle gol anche nella ripresa, rappresenta un alto livello di rendimento. Giocando in quel modo, contro un avversario che non ha le individualità della Pistoiese, ci saranno buone probabilità di vincerla".

Dover vincere a tutti costi, è un peso o uno stimolo?

"Dovremo fare il massimo di quello che possiamo. Vincere è una conseguenza. Il calcio, come ogni sport, è governato da mille dinamiche e da mille episodi, quindi è praticamente impossibile vincere sempre. Vincere non è un peso, né uno stimolo". Affrontare il Lentigione all’ultima giornata, riporta alla mente il testa a testa dello scorso anno, ma anche il ko nella finale playoff. C’è aria di rivincita?

"Quello dello scorso anno rimane solo un ricordo. Il Lentigione è un’altra squadra, guidata da una altro allenatore. Noi? Lo stesso. Può essere un piccolo stimolo quello del revival della passata stagione, ma non vedo troppi collegamenti".

Conteranno più le motivazioni del Ravenna o quelle in chiave salvezza del Lentigione?

"Non lo so, ma mi aspetto una partita molto dura. In carriera ho giocato molto più partite con l’obiettivo di arrivare ai playoff, che non quelle per i playout. So che, poter giocare per fare qualcosa di grande e non per la salvezza, ti aiuta a scendere in campo in maniera più spensierata e meno pesante".

Che differenze ci sono rispetto alla scorsa stagione: solo i 30 gol di Saporetti?

"Le differenze sono tantissime e sotto molti punti di vista, al di là dei gol di Saporetti, amico e giocatore fuori categoria come ha dimostrato lo scorso anno. Quel Ravenna, però, era diverso e guidato da un altro allenatore. Anche quest’anno la squadra è forte. Indubbiamente i 30 di Saporetti ci hanno aiutato. Non credo però siano stati solo quelli a fare la differenza".

Roberto Romin