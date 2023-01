Partita dell’anno per il Savio con il San Vittore. Il Frugesport col Reno Molinella

È la partita dell’anno per il Savio, nel girone G di Prima Categoria: oggi, infatti, nell’anticipo delle 15, Barducci e compagni – che puntano ai playoff – affrontano al ’Marchetti’ il San Vittore, capace di guidare la classifica con 4 punti di vantaggio sul Fontanelice grazie al miglior attacco e alla seconda miglior difesa. Sono addirittura altre quattro le ravennati a giocare in casa e spiccano due derby: quello di Riolo tra i locali e il Savarna e quello di Faenza tra il San Rocco e il Bagnacavallo. La Pol. 2000, in cerca di punti salvezza ospita il Carpena mentre l’Azzurra Romagna se la vedrà con la Pianta. Trasferte impegnative per Virtus Faenza e Real Fusignano, rispettivamente contro Civitella e Fontanelice. Nel girone F gioca oggi (sempre alle 15) la migliore delle ravennati: il Frugesport ospita il Reno Molinella mentre il Conselice, domani, se la vedrà col Berra, in cerca di conferme playoff. Gioca in casa il Santagata Sport, con il Fly Sant’Antonio che ha due punti in più dei ravennati. Programma 17ª giornata (ore 14,30). Girone G: Pol. 2000-Carpena, A. Romagna-Pianta, Castrocaro-C. Rio, Civitella-V. Faenza, Fontanelice-R. Fusignano, R. Terme-Savarna, S.Rocco-Bagnacavallo. Oggi: Savio-S. Vittore. Classifica: S. Vittore 39; Fontanelice 35; Pianta, Civitella 34; Savio 28; C. Rio 24; Savarna 23; Carpena 22; A. Romagna 21; V. Faenza 20; R. Fusignano 18; Bagnacavallo 17; S. Rocco, 16; Pol. 2000 14; Castrocaro 9; R. Terme 6. Girone F: Basca-Tresigallo, Bondeno-Consandolo, Conselice-Berra, Galeazza-Funo, Gallo-Centese, Santagata Sport-Fly S. Antonio, Vaccolino-Pontelagoscuro. Oggi: Frugesport-Reno Molinella. Classifica: Pontelagoscuro 39; Galeazza 33; Centese, Consandolo 31; Berra 29; Basca 24; Bondeno, Frugesport 23; Fly S. Antonio, Reno Molinella 22; Gallo, Santagata Sport 20; Funo 13; Tresigallo 10; Conselice 7; Vaccolino 3.

u.b.