"Partita difficile, occorre reagire bene"

Quaranta minuti per cancellare il passo falso commesso al debutto in campionato. I Blacks sono più che intenzionati questa sera a espugnare il difficile campo della Virtus Padova per conquistare la prima vittoria della stagione, iniziando così la loro marcia verso la vetta, non ancora avviatasi a causa del ko con Mestre. La partita si giocherà all’insolito orario delle 20.30 a causa dell’indisponibilità del PalaBerta di Montegrotto nel consueto orario ‘d’aperitivo’ delle 18. Questo cambio di programma porterà meno faentini in trasferta che potranno comunque godersi il match su Lnp Pass. I Blacks partono favoriti avendo un roster ben più lungo e completo di quello veneto, ma attenzione alla Virtus, perché pur ruotando soltanto sette uomini, ha elementi molto esperti per la categoria come il play Antelli, la guardia tiratrice Scanzi, i lunghi Ferrari e l’ex di turno Molinaro, e il giovane classe 2001 Cecchinato, già protagonista alternandosi con Schiavon, da ben 14 anni a Padova. Faenza ha lavorato con grande intensità in settimana per cancellare i cali avuti con Mestre soprattutto a livello caratteriale.

"La Virtus Padova è una squadra ben organizzata che ha tanti ottimi giocatori – sottolinea coach Luigi Garelli – e si è fatta valere anche in casa della Rucker San Vendemiano, perché il punteggio finale non rispecchia l’andamento della gara. Sarà quindi una partita difficile e dovremo essere bravi a reagire bene nelle difficoltà e a trovare nella difesa la nostra maggiore sicurezza quando le energie fisiche verranno meno, visto che in questa fase della stagione, come è normale che sia, non siamo ancora al meglio. Fondamentale sarà quindi mettere in campo tutto quello che abbiamo in questo momento e poi con il lavoro e con il ritorno alla piena forma di alcuni giocatori, arriveremo a una condizione ottimale". Interessante sarà anche la sfida tattica tra un tecnico veterano come Garelli e il giovane De Nicolao. "La Virtus è una squadra completa in ogni reparto e anche tatticamente è molto valida. Cambia molte volte la difesa utilizzando anche la zona e ha giocatori con punti nelle mani. Debuttando in casa avrà sicuramente grandi motivazioni, ma anche noi ne abbiamo tante, perché vogliamo conquistare la prima vittoria". Da Padova inizierà un tour de force per i Blacks che li vedrà scendere in campo tre volte in una settimana: giovedì alle 20 saranno a Taranto nel primo turno infrasettimanale del campionato e domenica 15 in casa con Vicenza.

Luca Del Favero