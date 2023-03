Passa il Sant’Agata

In serie D Torna alla vittoria il Selene Sant’Agata rilanciatosi nella corsa playoff. I ravennati dovranno sfruttare al meglio le ultime quattro gare per centrare uno dei primi quattro posti. Nell’ultimo turno il Selene ha vinto in casa del Basket Podenzano 68-62. Perde invece Russi con il Benedetto Cento 55-68. Nel prossimo turno il Selene giocherà sabato alle 21.30 in casa degli Stars Bologna, mentre Russi sarà impegnato domenica alle 19 sul campo della Scuola Basket Reggio Emilia. La classifica del girone F di Poule Promozione: Audace Bologna e Villanova Tigers 14; Granarolo Basket 12; Vignola e Sant’Agata 10; Stars Bologna 8; Scuola Basket Cavriago 6; Podenzano 4. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Voltone Monte San Pietro e Argenta 18; Cavriago 10; Novellara*, Russi e Stella Rimini 8; Benedetto 1964 Cento* 6; Atletico Borgo Panigale 2. In Promozione il Faenza Basket Project vince 59-51 a Cattolica, mentre il Lusa Basket Massa supera 77-52 l’Aics Forlì. Giovedì alle 21.20 derby al PalaBubani. Con una vittoria il Massa conquisterebbe matematicamente il primo posto.

Classifica: Massa Lombarda 38; Faenza 36; Tigers 2014 Forlì 32; Tiberius Rimini 26; Sunrise Rimini 20; Eagles Morciano* e Libertas Green Forlì* 18; Aics Forlì 16; Sporting Cattolica 14; San Patrignano 10; Santarcangiolese 6; Bellaria 4. * una gara in meno. In C non conosce soste la marcia del Faenza Basket Project che contro la Vis Ferrara vince 65-55 e ottiene la sedicesima vittoria in altrettante gare. Cade il Capra Team Ravenna sconfitto 49-47 in casa dal Monte San Pietro. Classifica: Faenza 26; Monte San Pietro 24; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 20; Basket Village Granarolo* e Capra Team Ravenna* 16; Vis Rosa Ferrara, Bologna Basket School, e Basket Village Granarolo* 14; CSI Sasso Marconi 10; Fortitudo Academy Bologna 6; Aics Forlì 0. * una partita in meno

Luca Del Favero