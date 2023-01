Patrizia forte come Leonida: è la regina della ’Spartan Race’

Resistenza, forza fisica e, soprattutto, mentale. Gli antichi spartani erano un vero esempio di abnegazione e voglia di primeggiare e proprio si fa riferimento per alcune delle gare più complesse e sfiancanti: le Spartan Race. Ovvero, gare di corsa di varie lunghezze – per l’esattezza 5, 10 e 21 chilometri – con una serie di ostacoli da superare e di prove complesse da lasciarsi alle spalle. La regina italiana delle Spartan Race, nella categoria 40-44 anni, è ravennate: Patrizia Savorani, classe ’81, infermiera in sala operatoria presso il nosocomio Morgagni-Pierantoni di Forlì.

"Mi sono avvicinata alle Spartan Race – racconta la stessa Patrizia, tra le altre cose madre di un dodicenne – perché sono sempre stata appassionata di sport e di corsa in particolare. Poi il mio compagno, Cristian Pora, gestisce Crossfit Forlì e mi sono sempre allenata lì. Il passo successivo erano, quasi inevitabilmente, le Spartan Race: l’insieme di corsa e ostacoli artificiali e naturali. Ho iniziato nel 2015 e non più smesso. Prima ho gareggiato nelle prove aperte a tutti, poi nelle competitive. Le soddisfazioni non sono mancate e, ora, ogni volta cerco una sfida sempre maggiore".

Ormai con uno staff importante alle proprie spalle – dall’allenatore di forza e corsa al mental coach – Patrizia Savorani, è prima arrivata al 3º posto nel Campionato Italiano 2019, nella categoria 35-39, per poi via via migliorare arrivando a battere oltre 40 concorrenti nella sua categoria. "Dopo l’inevitabile stop per il Covid – aggiunge la romagnola, nominata ambasciatore delle Spartan Race – ho vinto per due volte consecutive il titolo nella classe 40-44 anni, prima nel 2021, poi ho fatto il bis nell’anno appena trascorso. Ed è stata una grandissima soddisfazione potersi ripetere battendo. A livello internazionale, poi, ho ottenuto due ottimi sesti posti di categoria, prima al Campionato Europeo a Londra, poi ai Mondiali di Abu Dhabi, gara davvero impegnativa perché tutta tra le dune del deserto e per la quale ho avuto bisogno di un lavoro a parte col mental coach. Inoltre a Londra mi sono anche fatta male ad una spalla ma ho saputo tener duro e arrivare sino in fondo". Per correre, saltare e superare dai 20 ai 35 ostacoli ci vuole davvero tanta energia. "Ho un programma di allenamento creato dagli esperti che mi seguono – conclude Savorani, premiata dal Comune di Ravenna in occasione dell’iniziativa Sport Valore Comune – che prevede circa due ore al giorno per cinque giorni a settimana. Per fortuna posso utilizzare anche il camp Lupi di Sparta a Cesenatico dove ci sono le stesse difficoltà che si trovano poi in gara. Nel 2023 continuerò con le Ocr, le corse ad ostacoli, e mi piacerebbe cimentarmi anche nell’Hyrox, una nuovissima disciplina che prende spunto dal Crossfit e alterna per 8 volte 1 chilometro di corsa ad un workout funzionale".

Ugo Bentivogli