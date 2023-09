Pattinaggio. Bassetti super nei 200 sprint

Ennesimo week end ricco di appuntamenti per la Nuova Rinascita Pattinaggio. Gli atleti ravennati sono stati impegnati nella penultima tappa del Gran Premio Giovani, mentre Filippo Zazzarini era alla Maratona di Berlino gareggiando con il team In-Gravity in una delle gare più importanti per i pattinatori. Ancora una volta la Rinascita Pattinaggio è stata protagonista. Gradino più alto del podio per Giacomo Bassetti (categoria R12) nella gara 200m sprint e terzo nella gara 1500m in linea. Piazza d’onore invece per Cristiano Rossini (categoria R12) nella gara lunga 1500m in linea. Antonio D’Angelo (categoria Esordienti M) ha conquistato il bronzo nella gara lunga. Ottimo piazzamento per Filippo Veggetti, che gara dopo gara sta crescendo, dimostrando ottime abilità. Tra le prime 10 di categoria si sono classificate anche Sara Bassetti. Greta Baldas, categoria Giovanissimi F, è arrivata quinta in classifica in combinata complessiva. Sofia Savini (categoria Esordienti F) si è invece confermata tra le migliori della categoria esordienti F, mentre Bianca Delle Monache (categoria R12) ha ottenuto il quinto posto in gara lunga 1500m.