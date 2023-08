Pattinaggio. Nuova Rinascita, settimo posto per Zazzarini nella Coppa Europa disputata in Belgio

Filippo Zazzarini (foto) della Nuova Rinascita Ravenna ha conquistato il settimo posto nella categoria junior nell’ultima tappa della coppa Europa tenutasi ad Ostenda in Belgio, gara che ha visto la partecipazione di oltre 200 iscritti. Si confermano quindi le sue doti di fondista che aveva già mostrato sin dalle prime gare di stagione (quarto al Campionato italiano di maratona, ottavo al Campionato italiano su pista a Pollenza nella gara 10.000m a punti-eliminazione) in Italia, in Coppa Europa e nelle tappe organizzate dalla Liga de maratones patinaje dove veste i colori del team In-Gravity. Zazzarini sarà di nuovi di scena domenica in Spagna a Madrid, con il team spagnolo.