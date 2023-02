Per gli Aviators c’è il peso massimo Correggio

La settima giornata del girone di ritorno propone una sfida impossibile per gli Aviators di Lugo. Questa sera alle 19 saranno impegnati sul parquet di Correggio, in casa di quella che dall’inizio del campionato è la capolista indiscussa. Basti pensare che la formazione reggiana ha vinto 19 partite perdendone soltanto 2, peraltro proprio di recente il 4 e l’11 febbraio rispettivamente con Santarcangelo e Casalecchio, due delle formazioni più in forma del momento. Prima di queste battute d’arresto, Correggio aveva vinto 17 partite consecutive creando il vuoto dietro di sé in classifica. In casa non ha mai perso vincendo 10 gare su 10 e viaggiando a una media di 76 punti fatti e 59.9 subiti. I biancoverdi romagnoli vengono invece dal rotondo successo per 78-59 sul Grifo Imola che ha permesso loro di mantenere l’ottavo posto. Gli Aviators cercano di recuperare terreno nei confronti di Novellara e contemporaneamente di tenere a distanza la Scuola Basket Ferrara e Castelnovo. Stefano Pece