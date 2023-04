Per i Tigers un’amara retrocessione

Dopo quattro stagioni nella terza serie nazionale i Tigers Romagna retrocedono e l’anno prossimo si troveranno a giocare nella nascente serie B Interregionale. Il verdetto è arrivato con qualche domenica di anticipo, anche se gli arancioneri stanno cercando di onorare l’impegno fino all’ultimo. "Abbiamo cercato di fare il meglio possibile provando a migliorare i ragazzi individualmente - spiega il tecnico Augusto Conti - e continueremo a farlo fino alla fine del campionato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra viva vincendo domenica scorsa, nonostante la retrocessione matematica". Proprio domenica scorsa i Tigers si sono sbloccati in casa e hanno battuto 82-73 San Miniato centrando il primo successo casalingo della stagione. Resta comunque un po’ di amarezza per la retrocessione, anche se in un girone competitivo come il C poteva essere nell’ordine delle cose possibili.

"Abbiamo buttato via delle partite che sembravano già vinte - prosegue Conti - e abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza. La squadra è cambiata completamente dall’anno scorso e si è ringiovanita molto. Ai giovani si sono aggiunti elementi che avevano giocato a questi livelli solo marginalmente, quindi era normale pagare un pegno elevato all’inesperienza. L’epilogo è amaro, ma abbiamo sempre giocato a testa alta". I Tigers giocheranno quindi nella nuova categoria. Un campionato che sarà una sorta di Nba delle minors. La formula è accattivante, con 8 gironi da 12 squadre e 4 Conferences da 24 all’americana maniera. "Non sappiamo ancora se ci saranno gli under, ma di sicuro ci saranno moltissimi giocatori e si potrà tesserare uno straniero - conclude Conti -. Resta da capire quale sarà il livello di questa nuova categoria". Una cosa però sembra certa, con 96 squadre al via, tornare nella terza categoria nazionale sarà ancora più complicato.

Stefano Pece