Per il Ravenna c’è l’insidia Cesena

Un derby è sempre un derby, e Ravenna-Cesena vale sempre moltissimo nei cuori delle due tifoserie. Oggi al "Soprani" (ore 14,30) va in scena quello tutto femminile tra i Ravenna Women (Barbaresi in foto) e il Cesena, una delle migliori formazioni da trasferta della B, con 7 successi lontano da casa. All’andata la gara è terminata con un pari (1-1), ma il Cesena tra le mura amiche ha raccolto praticamente metà dei punti rispetto a quelli fatti viaggiando. Le bianconere non sono nel loro miglior momento, reduci da 2 sconfitte nelle ultime quattro gare ma vittoriose nelle ultime due trasferte. Programma 20ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Trani, Brescia-San Marino, Cittadella-Trento, Chievo-HellasVerona, Lazio-Genoa, Ravenna-Cesena, Sassari Torres-Tavagnacco, Ternana-Napoli. Classifica: Lazio 47; Cittadella 44; Napoli 42; Ternana 41; ChievoVerona 38; HellasVerona 35; Cesena 33; Brescia 28; San Marino, Ravenna, Genoa 22; Sassari Torres, Arezzo 14; Tavagnacco 11; Trento 8; Trani 7.

u.b.