Per il Romagna c’è il Pressano

Il 25-25 tra Albatro e Secchia Rubiera, nella ripetizione dell’11ª giornata della serie A Gold di pallamano, ha definito gli abbinamenti dei play-out: Fondi sfiderà la Pallamano Romagna, mentre nell’altra semifinale sarà derby emiliano tra rubieresi e Carpi. Per queste quattro compagini, dunque, le partite del fine settimana serviranno per non perdere il ritmo partita, in vista del tour de force che inizierà il 6 maggio. Il Romagna affronta al PalaCavina di Imola i gialloneri del Pressano, che hanno comunicato la separazione dal tecnico Fusina, il prossimo anno. Programma serie A Gold (26ª giornata, ore 19): Merano-Brixen, Secchia Rubiera-C. Magnago, Pallamano Romagna-Pressano, Campus Italia-Carpi, Sassari-Fasano, Fondi-Bozen, Conversano-Albatro. Classifica: Brixen 42; Merano 40; Fasano 39; Sassari 37; Conversano 34; Pressano 29; Bozen, C. Magnago 25; Albatro 20; Fondi 16; Rubiera 12; Carpi, Campus Italia 9; Pallamano Romagna 6.