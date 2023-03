Per il Russi le vittorie consecutive sono undici Col Corinaldo c’è da vendicare il ko dell’andata

Il Russi difende il suo primato, ben 6 punti sulla Dozzese e ormai 10 (seppur con una gara in più) sul Recanati, leader del girone D di serie B di futsal sino al giro di boa. E per farlo nel miglior modo possibile oggi deve spuntarla nell’incontro del PalaValli (ore 17) col Corinaldo, l’ultima formazione che ha battuto, in campionato, i Falchetti, per 3-2 alla 7ª giornata di andata. Da allora per i romagnoli sono arrivate la bellezza di 11 vittorie consecutive nel torneo che hanno lanciato la squadra di Simone Bottacini al primo posto della graduatoria con un margine importante sulle rivali. Programma serie B, girone D (20ª giornata): Grifoni-Cus Ancona e Eta Beta-P. Picena (ore 15); Recanati-Cerreto d’Esi (ore 16); Russi-Corinaldo (ore 17); Dozzese-Buldog Lucrezia e Futsal Ancona-Ternana (ore 17,30). Riposa: Cus Macerata. Classifica: Russi 43; Dozzese 37; Recanati 33; Buldog Lucrezia 32; Ternana 30; P. Picena 28; Futsal Ancona 25; Cerreto d’Esi 20; Corinaldo, Grifoni 18; Cus Ancona, Eta Beta 14; Cus Macerata 2.

u.b.