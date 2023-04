Per la Mernap è tempo di playoff Sabato esordio in casa contro il Futsal Sassuolo Per passare il turno ai faentini basta un pareggio

La Mernap si prepara ai playoff di serie C1 con l’obiettivo di provare la scalata fino alla B. I faentini affronteranno sabato alle 15 al PalaCattani il Futsal Sassuolo in una gara unica che regalerà l’accesso alla finale sul campo del Calcio a 5 Forlì in programma sabato 22. Se al termine dei tempi regolamentari ci sarà un pareggio, si giocheranno i supplementari e in caso di ulteriore parità, passerà il turno la Mernap grazie alla migliore posizione in campionato. A detta dello staff tecnico la formazione rossonera intende affrontare i playoff concentrandosi su una partita alla volta. Giocare la prima sfida dei playoff in casa costituirà un’occasione da sfruttare e per tale motivo la società faentina ha comunicato che l’ingresso al palazzetto in occasione della partita col Sassuolo sarà gratuito per tutti. Dopo questa fase ci sarà quella nazionale in cui una formazione vincitrice per ciascuna regione si incontrerà in gare di andata e ritorno. La rappresentante dell’Emilia Romagna affronterà quella delle Marche; la vincente incontrerà la squadra vincitrice del confronto tra Liguria e Toscana. I manfredi si sono classificati secondi insieme ai forlivesi, finendo terzi a causa dello scontro diretto a sfavore.