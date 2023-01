Per l’OraSì c’è la sorpresa Cividale la neopromossa che ora è quinta

L’OraSì è attesa questa sera dal secondo confronto casalingo di questo primo scorcio di 2023 e riceve, alle 18, la Gesteco Cividale dell’ex Stefano Pillastrini con l’intento di dare un seguito alla vittoria di mercoledì sera, ottenuta ai danni di Chieti. Non è mai accaduto fino ad ora che l’OraSì vincesse due gare consecutive, ma per rialzare la testa in classifica e tentare di agganciare Mantova, Chiusi e San Severo serve continuità di rendimento e di risultati. Serve dunque una prova di maturità contro una Gesteco che fa della difesa e della compattezza due delle sue armi vincenti. "Ci attende un banco di prova difficile e importante – commenta Lotesoriere –. Cividale è una delle squadre più solide del girone e fa del gioco di squadra la propria forza: in attacco sono sempre tutti coinvolti, in difesa le statistiche parlano più di qualsiasi commento". Pur essendo una neopromossa, la Gesteco ha stupito tutti con un rendimento altissimo che l’ha portata a occupare il quinto posto della classifica con 16 punti. Soprattutto nella prima parte della stagione i ragazzi di Pillastrini hanno incamerato diversi risultati utili, alcuni anche sorprendenti, come la vittoria a Forlì sull’Unieuro per 56-53 con un capolavoro difensivo, o quelle sulla Fortitudo e Udine.

Come sottolineato dal tecnico dell’OraSì, le statistiche spiegano molto bene il rendimento della formazione friulana. Per esempio la sua difesa è la seconda del girone dietro a quella di Pistoia: concede appena 69.7 punti a partita e limita al 32% l’incidenza del tiro da tre delle avversarie. Concede qualcosa in più nel tiro da due, dove gli avversari viaggiano col 51%, tuttavia le sue partite sono spesso a punteggio basso. Pur non essendo fra le prime nella statistica dei rimbalzi, ne cattura 34.4 a partita, 10.2 dei quali sono offensivi, ed è una delle formazioni che fanno più assist, quasi 17 a partita. All’andata la formazione di Pillastrini ha dato prova di tutte le proprie doti, vincendo 80-70 su una spenta OraSì e dominando la statistica dei rimbalzi 34-27 (di cui 11 offensivi) e quella degli assist di squadra, 17. Rispetto a quella sfida l’OraSì ha un Oxilia in più, mentre la Gesteco ha sostituito l’ex capitano Adrian Chiera con l’esperto Rotnei Clarke. Tuttavia, proprio Clarke e Nikolich sono in forse per la sfida di questa sera poiché non al meglio fisicamente. A dicembre i gialli friulani hanno vissuto un momento di flessione, perdendo tre importanti scontri diretti con San Severo, Chieti e Chiusi, ma si sono ripresi proprio mercoledì sera battendo largamente Mantova per 79-64 sul parquet di casa.

L’OraSì arriva a questa sfida con la fiducia scaturita dalla convincente prova con Chieti, ma Lotesoriere avverte: "Sarà una gara totalmente diversa da quella di mercoledì, ma dovremo mostrare lo stesso approccio umile e di sacrificio evitando passaggi a vuoto che Cividale non perdona". Dunque il tecnico dell’OraSì chiama a raccolta sia le energie dei suoi che tutti gli aiuti esterni possibili. "Dovremo farci trovare pronti innanzitutto dal punto di vista delle energie nervose – conclude –, ma puntiamo anche sulla spinta del nostro pubblico per trovare quella continuità di risultati di cui oggi abbiamo bisogno". Arbitra la sfida la terna composta da Stefano Wassermann, Pasquale Pecorella e Andrea Cassinadri.

Stefano Pece