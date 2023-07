Petrucci, il veterano dei Blacks "Voglio giocare qui ancora a lungo"

Se non avesse l’accento toscano, Marco Petrucci potrebbe essere tranquillamente considerato un faentino doc. Il capitano dei Blacks vestirà infatti la canotta manfreda per la sesta stagione consecutiva, confermandosi una bandiera del club. Un matrimonio iniziato nel 2018 e interrottosi soltanto per pochi mesi da agosto a dicembre 2019 quando andò a Lucca per poi ritornare a Faenza poco prima di Natale, poi dalla stagione 202021 ha vestito i gradi di capitano.

In questi anni l’ala viareggina è cresciuta tantissimo diventando un giocatore sempre più determinante, tanto che nell’ultimo campionato si è spesso ‘tolto lo sfizio’ di essere spesso decisivo con i suoi canestri soprattutto da tre punti. Inoltre si è fatto valere anche da ala grande, ruolo in cui è stato spesso impiegato per necessità, facendo scoprire a coach Garelli una nuova variante tattica che sarà di certo sfruttata anche nella prossima stagione. "Ormai Faenza è la mia seconda casa e credo molto in questo progetto – sottolinea l’ala 31enne – tanto che la scorsa estate ho firmato un biennale. Il mio obiettivo è giocare in questa società ancora per tanti anni. Nella prossima stagione vogliamo migliorare i risultati ottenuti nei mesi scorsi per far compiere alla società un altro passo avanti. Credo se lo meritino i dirigenti e i tifosi. Le ambizioni non ci mancano e c’è davvero grande entusiasmo, come si è visto sugli spalti nelle due gare casalinghe di finale play off con Rieti e dunque credo che ci siano le migliori condizioni per disputare un buon campionato".

Difficile al momento fare delle previsioni riguardo alla prossima stagione sulla forza delle squadre, ma di sicuro la nuova serie B Nazionale sarà molto competitiva. "Sarà una annata difficile, perché la nuova serie B Nazionale ridurrà le squadre e alzerà il livello tecnico e inoltre ci sarà l’incognita del comunitario, che potrebbe fare la differenza. Sono comunque sicuro che ci faremo trovare pronti". Con Petrucci salgono a tre i giocatori ufficializzati nel nuovo roster dei Blacks e si aggiunge ai playmaker Pastore e Galassi. A breve dovrebbero arrivare le conferme di Poggi e Aromando e di altri protagonisti della scorsa stagione, dato che anche quest’anno la linea della società è quella della continuità, con un roster composto da molte conferme e da qualche innesto mirato.

Riguardo, invece, alla formula e ai gironi del campionato, tutto lascia presagire che la B Nazionale avrà due gironi da 18 squadre con le prime otto che si incroceranno in due tabelloni playoff dove le vincenti saliranno in A2. Da capire sarà però come verrà divisa l’Italia: probabilmente ci sarà un girone ‘Tirrenico’ e uno ‘Adriatico’, con una divisione geografica in ‘verticale’.

Luca Del Favero