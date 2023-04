Pezzi, salvezza da conquistare Per il Mosaico derby col Forlì

Dopo la sosta pasquale, i campionati cadetti di volley tornano oggi a pieno regime con le gare del 23° turno. Al termine della regular season mancano 3 giornate. In B maschile si alza la tensione in chiave salvezza. La Pietro Pezzi Ravenna, all’11° posto con 27 punti, gli stessi della rivale Spezzano, è di scena a Viadana, alle 18.30, sul campo della sesta, che viaggia a quota 35. Finisse oggi il campionato, disputerebbe il playout. All’andata, i ravennati vinsero 3-2. L’opposto titolare della formazione mantovana è l’ex ravennate Bartoli. In B1 femminile, il Mosaico Ravenna, alle 17.30, gioca al Ginnasio sportivo di Forlì, l’atteso derby regionale. Le ravennati, reduci da 3 ko di fila (gli ultimi due dei quali al tiebreak), sono scivolate al 4° posto, a quota 33, a -3 dalla zona playoff. Anche Forlì, che insegue a quota 32, ha realizzato lo stesso ruolino di marcia nelle ultime 3 giornate. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna è in trasferta a Cartoceto di Fano (17.30). Le ravennati, ottave a quota 30 (12 punti conquistati nelle ultime 5 giornate), sono salve matematicamente, ed affrontano le marchigiane che viaggiano con un solo punto di vantaggio.