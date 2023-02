Ravennati protagoniste in Prima con vittorie di prestigio. Nel girone G il San Vittore, in testa dalla 1ª giornata, perde partita e primato: al comando Pianta – vittoriosa 2-1 solo nel finale sul San Rocco – e Civitella. Ma soprattutto avvicina il Savio (2-1 alla Pol. 2000) alla vetta, ora lontana 4 punti. Nel girone F, invece, il Frugesport regola 2-0 la capolista Pontelagoscuro e il Conselice si regala una speranza di salvezza superando 3-2 (era sotto 2-1) il Funo. Risultati. Prima Categoria 18ª giornata. Girone G: A. Romagna-Carpena 2-0 (40’ pt Anniballi, 33’ st Salimbeni), Castrocaro-R. Fusignano 3-2 (15’ pt Bara (C), 30’ pt Tamburini, 15’ st e 22’ st Nannetti (C), 48’ st Gulini), Civitella-C. Rio 4-3, Fontanelice-S. Vittore 2-0, R. Terme-Bagnacavallo 3-2 (16’ pt Pirazzini (R), 30’ pt I. Ndiaye, 22’ st aut. Giannuzzo (B), 32’ st Pirazzini (R), 33’ st Camara), S. Rocco-Pianta 1-2 (14’ pt E. Rossi, 22’ pt Gamberi (S), 37’ st Fedele), Savarna-V. Faenza 0-2 (21’ pt e 41’ st M. Placci), Savio-Pol. 2000. Classifica: Pianta, Civitella 41; S. Vittore, Fontanelice 40; Savio 37; Savarna 27; Carpena, C. Rio 26; A. Romagna 25; V. Faenza 24; R. Fusignano 22; Bagnacavallo 20; Pol. 2000, S. Rocco, 17; Castrocaro 13; R. Terme 9. Girone F: Basca-Reno Molinella 1-0, Bondeno-Berra 1-2, Conselice-Funo 3-2 (35’ pt Alpi, 40’ pt e 5’ st Bonacorsi (F), 40’ st e 47’ st Sejko), Fly S. Antonio-Tresigallo 0-1, Frugesport-Pontelagoscuro 2-0 (15’ st Bertocchi, 49’ st Bangoura), Gallo-Galeazza 2-2, Santagata Sport-Consandolo 2-4 (2’ pt e 32’ pt Colombari, 13’ pt Strazzari (S), 3’ st Marilungo (S), 7’ st rig. e 40’ st Liri), Vaccolino-Centese 1-2. Classifica: Pontelagoscuro 43; Centese 40; Galeazza 38; Consandolo 37; Berra 36; Basca 30; Frugesport 28; Reno Molinella 26; Gallo, Santagata Sport 24; Bondeno 23; Fly S. Antonio 22; Funo 17; Tresigallo 16; Conselice 10; Vaccolino 3.

u.b.