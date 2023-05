Pichetti batte il record di pistola automatica Primato che resisteva da ben 21 anni

Il Tiro a Segno di Ravenna, in collaborazione con la sezione di Lugo, ha organizzato nello scorso fine settimana la terza gara del campionato regionale nella specialità di carabina, a cui hanno preso parte 176 atleti. Un ottimo risultato lo ha ottenuto Mirco Pichetti (foto), già nel giro della Nazionale, che con il punteggio di 583 punti su 600 ha demolito il precedente record sezionale di Pistola Automatica (categoria Senior), che resisteva da ben 21 anni. Anche Nicola Maffei (detentore del precedente Record di Pistola Automatica categoria Senior) ha fornito sempre nella specialità di Pistola Automatica una prestazione da 571 punti su 600, sfiorando di un solo punto il suo record personale nonché record Italiano Master. Prove positive per le giovani Giorgia Galli, Eleonora Miele, Alex Taroni e Michelangela Zannoni. I tiratori di carabina sono stati invece impegnati alla Sezione di Lugo con ottimi risultati nella C10 e a mettersi in luce è stata soprattutto Anita Montanari che ha vinto la categoria Ragazzi. La squadra ravennate ha vinto altre tre medaglie: l’argento con Riccardo Sintoni nella categoria U, il bronzo con Margherita Segurini nella categoria ragazzi e con Greta Smorta nella categoria JD.