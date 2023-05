Pietro Pezzi a caccia della salvezza

Termina oggi la regular season nei campionati cadetti di volley. I fari sono puntati sulla serie B maschile, dove la matricola Pietro Pezzi Ravenna è alla ricerca di una salvezza che sarebbe clamorosa, ancorché storica. Tre squadre (San Marino, Padova e Legnago) sono già retrocesse; manca la quarta. La classifica, dall’ottava all’undicesima posizione, dice: Viadana 36; Montichiari e Pietro Pezzi 35; Spezzano 34. Per evitare il ricorso al playout, serviranno 3 punti di distanza, altrimenti si giocherà lo spareggio che, al momento pare la soluzione più probabile. I ravennati – oggi al PalaCosta, alle 18 – ospitano San Mauro Pascoli, già salvo. In B1 femminile, il Mosaico Ravenna chiude la stagione, ospitando Trevi. Appuntamento stasera, alle 20.30, al PalaCosta. In B2 femminile l’Olimpia Teodora Ravenna porta a termine il proprio percorso, ospitando – al PalaMattioli, fischio d’inizio alle 18 – le pistoiesi dell’Agliana, quinte a quota 44. Le giallorosse hanno l’obiettivo di conservare il 7° posto.