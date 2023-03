Pietro Pezzi, a Sassuolo una sfida salvezza

Nei campionati cadetti di volley si giocano in questo weekend le gare della giornata numero 21. Al termine della regular season mancano 6 turni. Comincia dunque il conto alla rovescia per i rispettivi obiettivi. In B maschile, la Pietro Pezzi Ravenna gioca oggi pomeriggio, alle 17.30, a Sassuolo, uno scontro diretto di fondamentale importanza nella lotta per non retrocedere. Le due squadre sono appaiate a quota 26, fuori dalla zona rossa di una sola lunghezza. A inseguire c’è infatti Spezzano, che però deve vedersela con l’imbattuta capolista Mantova. All’andata, Sassuolo espugnò il Palacosta al tiebreak, dopo che la Pietro Pezzi si era portata sul 2-1. Finisse oggi il campionato, i ravennati (condannati per minor numero di vittorie) sarebbero costretti a giocare il playout contro Spezzano.

In B1 femminile il Mosaico Ravenna, terza della classe, ma reduce da 4 ko nelle ultime 6 giornate, osserva il proprio turno di riposo. Se le inseguitrici Imola e Forlì dovessero fare bottino pieno (sulla carta hanno avversari abbordabili, ovvero il fanalino di coda Modena e la pericolante Castelbellino), le ravennati potrebbero uscire dalla zona playoff e ritrovarsi anche al quinto posto. Ma i fari sono tutti puntati sul nuovo tecnico, Ciro Zoratti, debuttante in serie B, che ha preso il posto dell’esonerato Mattia Focchi, cui è stato fatale il ko casalingo al tiebreak contro Jesi.

Il Mosaico Ravenna sta già preparando lo scontro diretto di sabato prossimo, quando al Palacosta, sarà di scena Imola. "Dopo i primi allenamenti con la squadra – ha commentato il neo allenatore delle ravennati – ho percepito un’atmosfera positiva. Credo proprio ci siano i presupposti per lavorare bene". Zoratti avrà dunque poco più di un mese (e 5 partite) per risollevare le sorti della matricola romagnola e portarla, magari, ai playoff, per i quali servirà il 3° posto. D’altronde Ortolani e compagne, oltre allo scontro diretto con Imola, avranno a disposizione – sette giorni dopo – anche la sfida diretta con Forlì, da affrontare in trasferta.

Le ultime tre gare della regular season sono sulla carta abbordabili, ovvero contro Fabbrico, Cesena e Trevi, tutte squadre che lottano per evitare la retrocessione. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna scende a Monte Urano (Fermo) per sfidare il fanalino di coda. Col successo di sabato scorso le ragazze di coach Biagio Marone sono salite al 7° posto in una posizione di assoluta tranquillità, a +9 sulla zona retrocessione.