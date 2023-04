Pietro Pezzi allo sprint salvezza. Mosaico, i playoff sono sempre più un miraggio

Con una sonante vittoria esterna sul difficile campo di Viadana (3-0) la Pietro Pezzi si è portata in posizione privilegiata per lo sprint salvezza che si svolgerà nelle ultime tre giornate. Sono due i punti di vantaggio sul Fiorano Modenese, il principale competitor, e domani si propone una sfida al Costa che appare decisiva: arriverà, infatti, il Promo Pharma di San Marino, staccato di 7 punti ma aritmeticamente ancora in corsa per la salvezza. Altri punti potranno essere cacciati poi a Legnano (ultima) e con il forte Rubicone, che però avrà già una tranquilla posizione di classifica. Per il Mosaico è giunta, a Forlì, l’ottava sconfitta in 11 partite del 2023. Neanche la cura Zoratti-Ortolani è riuscita a invertire la tendenza della classifica ravennate che è scivolata inesorabilmente dal terzo posto a lungo occupato nel 2022 all’attuale quinto, tutto sommato in linea con le aspettative di una squadra neopromossa. La possibilità di raggiungere i playoff è, ora, puramente teorica e l’obiettivo rimane quello di chiudere dimostrando fino alla fine l’indubbiamente alto valore tecnico delle atlete che non si è accompagnato ad una continuità di risultati. Chiusura in crescendo, invece, per l’Olimpia Teodora in B2, che ha vinto nettamente a Lucrezia, raggiungendo un ragguardevole 7° posto in classifica. Notizie positive anche dal campionato Under14 femminile. Il Mosaico (affidato a Fiori-Montevecchi) ha vinto la propria poule interprovinciale, qualificandosi per una Final Four Regionale, già più volte centrata negli ultimi anni con il marchio Teodora-Torrione. Quest’anno anche l’Olimpia (Dominico-Zambelli-Max Rinieri) ha raggiunto il risultato, aggiudicandosi il proprio raggruppamento. Il 30 aprile, a Modena, semifinale fratricida fra le due ravennati mentre, nell’altra gara, se la vedranno Anderlini Modena e San Lazzaro. Le due vincenti accederanno alla fase nazionale e si contenderanno, il giorno successivo, il titolo regionale. "La categoria – osserva Valmorri del Mosaico – è l’ultima che si gioca con una rete più bassa di quella regolamentare. Sono favorite le costruzioni di gruppi e i valori tecnici, sui quali, a Ravenna, siamo tradizionalmente forti. Nelle categorie successive il gioco acquisisce una specializzazione e occorrono talenti fisici che difficilmente si presentano per interi gruppi, ma compaiono in modo più isolato. Quindi il lavoro si trasforma, i club più forti acquisiscono talenti dall’esterno ed è più difficile avere una continuità di risultati". Anche nell’under16 spareggio lunedì 24 fra Mosaico e Olimpia per l’ammissione alla Final Four Regionale.

