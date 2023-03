Pietro Pezzi ci prova Mosaico si gioca tutto

Sarà un sabato "di fuoco", al Pala Costa, per le formazioni di serie B di Mosaico e Pietro Pezzi che, a cinque giornate dalla fine del campionato, si giocano molta parte dei rispettivi obiettivi stagionali. Apriranno i ragazzi della Pietro Pezzi che, sabato scorso, hanno colto a Sassuolo un punto che li tiene in pista nella difficile bagarre per evitare le ultime quattro posizioni e la conseguente retrocessione. Alle 17.30 riceveranno il Villafranca (VR) che è secondo in classifica e ha perso solo 6 partite, ma che, all’andata, inciampò in una Pietro Pezzi particolarmente motivata che riuscì a portare via un punto. De Leonibus recupera il prezioso apporto in attacco di Taglioli, assente a Sassuolo. Mancheranno, invece, Gardini e Cicorossi, out per infortunio. Pronostico alquanto chiuso, ma non è certo lo spirito combattivo ciò che è mancato alla truppa del ds Saporetti che, pertanto, è decisa a provarci. Al termine sarà d’obbligo un occhio alla classifica: attualmente si prospetta una lotta a tre con Sassuolo (28), Pietro Pezzi (27) e Malagoli Modena (25) che cercheranno di evitare la compagnia di San Marino, Padova e Legnago, ormai retrocesse.

In serata, alle 20.30, esordio di Ciro Zoratti sulla panchina del Mosaico che affronta il Csi Clai Imola in uno scontro-chiave per la lotta ai playoff. Le imolesi (guidate da Nello Caliendo, per due stagioni sulla panchina della Teodora) hanno vinto facilmente, come da pronostico, il match contro Modena, issandosi al terzo posto, superando il Mosaico, che osservava il turno di riposo. In campo, ovviamente, Serena Ortolani da una parte (31 punti nello sfortunato match di due sabati fa contro Jesi, costato la panchina a Focchi) e la ex Elena Missiroli in maglia imolese. La classifica (Imola 34, Mosaico 32) rende praticamente obbligatoria la vittoria da 3 punti. In Serie B2 l’Olimpia Teodora (un solo punto nella trasferta a Monte Urano) gioca alle 18, alla "Mattioli" contro Potenza Picena. Il vantaggio sulla zona retrocessione è molto ampio e già da sabato potrebbe arrivare, con varie giornate d’anticipo, l’atteso verdetto aritmetico del mantenimento della categoria.

Marco Ortolani