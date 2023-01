‘Pietro Pezzi’, è il giorno del derby con S.Mauro

Nei campionati cadetti si giocano oggi le gare del 13° turno, ultimo dei girone di andata. In serie B maschile la Pietro Pezzi Ravenna, reduce dal 3-0 casalingo rifilato al fanalino di coda Legnago, gioca in trasferta, alle 17.30, il derby di San Mauro Pascoli. Con 14 punti, i ravennati restano aggrappati al treno salvezza. I padroni di casa invece viaggiano al 6° posto a quota 20 in una posizione di tranquillità. In B1 femminile il Mosaico Ravenna deve cancellare l’inaspettato ko interno contro il pericolante Cesena, e affronta la trasferta di Trevi (alle 18). Le ravennati sono scivolate al 3° posto a -2 dal posto d’onore e a -8 dalla vetta. Le umbre invece sono quinte a quota 19 e meditano di rientrare nel discorso playoff. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna è di scena stasera, alle 21, a Pistoia, in uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ricomincia da Savignano sul Rubicone il campionato della Fenix impegnata alle 17.30 in casa del Rubicone In Volley, primo match del girone di ritorno. Le faentine si presentano alla seconda parte di stagione da seconde della classe alle spalle dell’imbattuta capolista Cervia. La Fenix arriva a questo incontro dopo la sconfitta per 2-3 (25-23; 18-25; 24-26; 16-25; 15-13) nell’amichevole contro la VTB Progresso Castelmaggiore, una prestazione che non è piaciuta all’allenatore Angelo Manca. "Contro Castelmaggiore non abbiamo confermato quanto di buono avevamo fatto nelle precedenti amichevoli – sottolinea l’allenatore – soprattutto in quella contro Castenaso, formazione che gioca in serie B2. Soltanto nel primo e nell’ultimo set ho visto il giusto atteggiamento e grande determinazione e quindi bisogna rialzare subito la testa, perché sabato riprende il campionato. Penso sia stato soltanto un episodio e una giornata storta, ma alla squadra ho ribadito che il girone di ritorno è un nuovo campionato e che dovremo giocare al meglio tutte le undici partite senza pensare all’attuale secondo posto e all’ottima andata disputata. Sono certo tutte quante si riscatteranno". All’amichevole non hanno preso parte Bertoni, Alberti ed Emiliani.