Pietro Pezzi, gran colpo esterno È ancora possibile evitare i playout

Nei campionati cadetti di volley si sono giocate le gare della quartultima giornata. In B maschile si è rivelata di capitale importanza la vittoria corsara, contro pronostico, della Pietro Pezzi Ravenna, che ha espugnato Viadana 0-3 (22, 20, 19). Con questo successo, il sestetto di De Leonibus e Velastri ha guadagnato la quintultima posizione con 2 punti di vantaggio sullo Spezzano. Sabato prossimo, ‘spareggio’ salvezza casalingo contro San Marino, terzultimo. Per evitare i playout, la Pietro Pezzi dovrà portare da 2 ad almeno 3 i punti di margine sulla quartultima. Il tabellino: Cerquetti 1, Cardia 10, Giugni 8, Marchini (L1) 1, Minniti 7, Rizzi 13, Camerani 11, Rossi; ne: Boscherini, Brunelli, Foschini, Anconelli, Ciccorossi (L2), Raggi. In B1 femminile il Mosaico Ravenna, al 4° ko consecutivo, ha perso a Forlì 3-2 (25-21, 25-27, 26-28, 25-17, 16-14), facendosi raggiungere dalle avversarie al 4° posto. Nel tiebreak, le ravennati di coach Zoratti (2 sconfitte di fila al 5° set sotto la sue gestione) si sono fatte rimontare da 8-10 a 16-14.

La zona playoff dista ora 5 punti. Sabato prossimo, match casalingo contro Campagnola Emilia. Il tabellino: Ortolani 18, Aluigi 12, Rubini 9, Haly 5, Marku 8, Vignaretti 1, Toppetti (L), Mandò, Casali 1, Casotti 4, Giardi 7. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna ha espugnato Cartoceto con un netto 0-3 (15, 19, 21). Sabato prossimo le ravennati ospiteranno la capolista Ozzano. Il tabellino: Fusaroli 7, Monaco 17, Baravelli 2, Bendoni 6, Piovaccari 11, Balducci 10, Macchi (L1), Barboni (L2), Ghiberti 2, Comastri 2.