Pietro Pezzi in trasferta a Padova Mosaico a Modena

Nei campionati cadetti di volley si giocano in domani le gare del 17° turno, 4° del ritorno. In B maschile, la Pietro Pezzi, terzultima a quota 17, a -3 dalla zona salvezza, è attesa, alle 17, dalla trasferta di Padova, dove affronteranno i baby della Kioene, penultimi a quota 10. Si tratta di un match di grandissima importanza per l’obiettivo permanenza. All’andata, i patavini espugnarono il Palacosta al tiebreak in rimonta. In B1 femminile il Mosaico Ravenna cerca di rialzarsi dopo 4 ko (e appena 3 punti racimolati) nelle ultime 5 giornate. Le ragazze di coach Focchi, scivolate al 4° posto, sono di scena a Modena, alle 20.30, sul campo del fanalino di coda. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna, scivolata pericolosamente a sole 3 lunghezze dalla zona retrocessione per effetto dei 3 ko nelle ultime 4 giornate, riceve la visita del Prato, 3° della classe. Appuntamento, alle 18, al Palamattioli.