‘Pietro Pezzi’ ko Sconfitte anche Mosaico e Teodora

Nei campionati cadetti di volley si sono giocate le gare del 12° turni di andata. In serie B maschile la ’Pietro Pezzi’ Ravenna ha interrotto la striscia positiva perdendo 3-0 (10, 19, 22) a San Mauro Pascoli. Il tabellino: Taglioli 8, Tapparo 2, Cardia 3, Minniti 3, Raggi 4, Rizzi 3, Cerquetti 1, Foschini, Camerani, Marchini (L1), Ciccorossi (L2); ne: Brunelli, Gardini. In B1 femminile il Mosaico Ravenna ha perso 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-18) a Trevi. Il tabellino: Aluigi 2, Rubini 18, Haly 4, Marku 14, Giardi 7, Vignaretti 1, Toppetti (L), Mandò 3, Casali, Casotti 4, Benzoni 1; ne: Masotti. In B2 femminile l’Olimpia Teodora Ravenna è uscita sconfitta dalla trasferta di Pistoia 3-1 (25-11, 16-25, 25-15, 25-17). Il tabellino: Baravelli 2, Ghiberti 9, Bendoni 3, Comastri 3, Piovaccari 4, Balducci 20, Fusaroli 3, Monaco, Pioli 2, Ravaglia, Macchi (L1), Piraccini (L2); ne: Ronchi, Munteanu.