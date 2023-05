Pietro Pezzi La matricola stupisce e si salva Tra i segreti (anche) i pochi acquisti fatti

"È stata una salvezza meritata, ma per nulla scontata, anzi, quasi miracolosa, dunque ancor più bella e significativa". Alessio Saporetti ha fotografato così l’impresa della Pietro Pezzi Ravenna, che – da matricola in serie B maschile – ha raggiunto la permanenza in categoria, proprio all’ultimo respiro, evitando anche il ricorso ai playout. Il dg del club ravennate ha quindi spiegato i motivi di un risultato che ha i connotati dell’impresa: "Il nostro campionato è stato quasi una scommessa. Dopo la promozione, anch’essa rocambolesca, ottenuta lo scorso anno ai playoff, la volontà è stata quella di premiare il gruppo che aveva raggiunto quel grande risultato, frutto peraltro di allenamenti e partite anche nel precedente periodo del covid".

Dei 17 elementi della rosa 2022-23, ben 14 facevano parte del roster del campionato di serie C 2021-22. Sono stati ‘aggiunti’ solo il bolognese Tapparo (2003 dalla Zinella di serie C), Minniti (2004 dalla Consar di B) e Rossi (2004 dal Faenza di D). Il campionato è stato tutto in salita. La Pietro Pezzi non ha mai mollato la presa, conquistando 38 punti, frutto di 12 vittorie e 17 risultati utili su 26 partite, e chiudendo al 10° posto in un classifica cortissima, a 2 lunghezze dal 5°. Nel girone di andata sono stati conquistati 14 punti (con 4 vittorie); nel ritorno, i punti sono stati 24, con 8 vittorie. La formazione allenata da De Leonibus e Velastri ha viaggiato sempre a cavallo fra la zona retrocessione e la zona playout. Solo all’ultima giornata, grazie al successo casalingo per 3-0 (19, 12, 22) sul San Mauro Pascoli, e al concomitante ko di Spezzano al tiebreak contro gli scaligeri del Dossobuono, i ravennati hanno guadagnato la zona salvezza.

La notizia che Spezzano aveva perso (dopo essere stata in vantaggio 2-0...), è arrivata abbondantemente dopo la fine del match del Palacosta, scatenando la festa dei giocatori della Pietro Pezzi: "Nonostante una stagione sempre con l’acqua alla gola – ha proseguito Saporetti – e nonostante i numerosi infortuni, il gruppo non ha mai smesso di credere nella salvezza, poi raggiunta all’ultimo respiro". A completare il quadro del club del presidente Francesco Valmorri, ci sono poi la promozione in serie D della squadra allenata da Bravura, e la finale playoff per la promozione in serie C (venerdì gara2 a Castelnuovo Rangone dopo il 3-2 casalingo di gara1) del sestetto guidato dallo stesso Saporetti. Questo il roster della Pietro Pezzi di serie B: Cerquetti, Brunelli, Zama (alzatori); Raggi, Giugni, Minniti, Foschini (centrali); Rossi, Camerani, Tapparo, Cardia, Gardini (schiacciatori); Taglioli, Rizzi, Anconelli, Boscherini (opposti); Marchini e Ciccorossi (liberi).