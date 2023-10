‘Pietro Pezzi’, obiettivo salvezza. Il debutto sabato prossimo

Sempre con Pietro nel cuore e... sul petto. Ieri mattina in Comune è stata presentata la ’Pietro Pezzi Ravenna’ che, per la seconda volta nella sua breve storia, dopo la meritatissima salvezza raggiunta nella stagione scorsa, da sabato prossimo prenderà parte al campionato nazionale di serie B. La ’Pietro Pezzi’ è nata nel 2017 ed è stata intitolata ad un atleta esemplare, capace di distinguersi e di farsi voler bene, sia con la divisa da gioco, sia con quella di poliziotto. Ispirati dal suo spirito e dal grande senso di responsabilità, il club si dedica non solo all’attività sportiva a livello agonistico, ma anche alla solidarietà e al sociale, con iniziative ad hoc. Questo spirito, sintetizzato nel logo del club (un pallone da pallavolo sormontato dal berretto da poliziotto), rappresenta l’espressione più autentica e sentita del ricordo di Pietro, scomparso a 29 anni in un incidente stradale 6 anni fa, con la divisa della Polizia di Stato, mentre era in servizio.

Dal campionato di Prima divisione provinciale alla miracolosa salvezza in B, ora la sfida si ripete. L’obiettivo resta quello di mantenere la categoria. Alla presenza del questore vicario Paola Liaci, dell’assessore allo sport Giacomo Costantini, dei genitori di Pietro, a fare gli onori di casa è stato Alessio Saporetti, anima e corpo del sodalizio ravennate, molto attivo anche nel campo della solidarietà e del sociale. La ’Pietro Pezzi’, che annovera anche una squadra di serie C, una di Prima divisione, due di U19 e il sestetto di sitting volley Pianoterra, disputerà le gare casalinghe al PalaCosta con inizio alle 17.

L’avvio del campionato cadetto è sabato prossimo con la trasferta a San Marino, in un match che mette già in palio punti pesantissimi per la salvezza. Le altre avversarie del girone E sono San Severino Marche, Ferrara, Civitanova Marche, San Mauro Pascoli, Forlì, Loreto, Collemarino, Macerata, Porto Potenza Picena, Falconara e Osimo.

Questo è il roster della ’Pietro Pezzi 2023-24’. Alzatori: Andrea Cerquetti e Nicolò Zama (dal Faenza, lo scorso anno alla Pietro Pezzi Junior di serie D); centrali: Andrea Giugni, Giacomo Minniti e Marco Raggi; schiacciatori: Alessandro Cardia, Alberto Oliva (da Bologna di A3), Matteo Baroni (dalla Robur), Marco Vignoli (dal Portomaggiore di serie D), Federico Rossi; opposti: Federico Sfondrini (da Aqui Terme di serie B), Federico Fiorini (dal Portomaggiore di serie D); liberi: Stefano Marchini e Matteo Ciccorossi. Allenatore Federico Rizzi, assistenti: Claudio Velastri e Franco Cottignoli; team manager Giancarlo Casadio; preparatore atletico Daniele Ercolessi; fisioterapisti Giovanni Donadio, Antonio Corvetta e Matteo Golfari; osteopata Flavio Tiene.