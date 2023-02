In serie B maschile, la ‘Pietro Pezzi’ ha conquistato un importantissimo successo casalingo contro il San Martino in Rio, vincendo 3-1 (23-25, 30-28, 25-14, 25-23). La zona salvezza dista solo 1 punto. Sabato derby casalingo contro Forlì. Il tabellino: Cerquetti 2, Raggi 7, Giugni 10, Taglioli 25, Tapparo 19, Cardia 15, Ciccorossi, Camerani, Marchini (L1); ne: Brunelli, Minniti, Anconelli, Gardini (L2).

In B1 femminile, il Mosaico Ravenna si è fatto sorprendere in casa 1-3 (25-22, 25-27, 13-25, 22-25) dal Castelbellino, terzultimo e in zona retrocessione. La campionessa Serena Ortolani, appena ingaggiata, ma non ancora in condizione, è rimasta a riposo. Sabato trasferta a Bologna sul campo della capolista. Il tabellino: Mandò 9, Aluigi 13, Casotti 9, Rubini 24, Marku 1, Vignaretti 3, Toppetti (L1), Masotti (L2), Casali, Haly 6, Benzoni; ne: Ortolani. In B2 femminile l’Olimpia Teodora Ravenna ha perso in casa 0-3 (23, 21, 21) contro il Riccione 3° della classe. Il tabellino: Fusaroli 9, Monaco 16, Pioli 5, Baravelli 1, Ghiberti 12, Bendoni 5, Macchi (L1), Conastri (L2), Piraccini, Ravaglia 1, Piovaccari, Balducci; ne: Munteanu, Ronchi.