Pietro Pezzi, salvezza diretta ancora incerta. Ok il Mosaico

Nei campionati cadetti di volley si sono giocate le gare del 24° turno. Al termine della regular season mancano 2 giornate, che, da sabato, verranno disputate in contemporanea. In B maschile la Pietro Pezzi Ravenna, seppur a fatica, ha vinto 3-2 (28-26, 18-25, 25-22, 20-25, 15-10) lo scontro diretto contro San Marino, retrocessa. Un successo da 3 punti avrebbe garantito una mezza ipoteca sulla salvezza diretta. I ravennati di Velastri e De Leonibus hanno conservato la quintultima posizione, anche se i diretti rivali dello Spezzano hanno accorciato a -1. Per evitare il playout, la Pietro Pezzi dovrebbe portare a 3 i punti di margine dai modenesi. Considerando il calendario, l’impresa è irta di incognite, ma non impossibile. La Pietro Pezzi giocherà sabato in trasferta contro il fanalino di coda Legnago, e poi affronterà il derby casalingo contro un San Mauro Pascoli salvo. Spezzano invece ha un calendario sulla carta più difficile, dovendo vedersela in casa contro il Remedello 4° della classe, e poi contro la vice capolista, ovvero gli scaligeri del Villafranca Veronese. Il tabellino: Cerquetti 1, Raggi, Giugni 12, Cardia 19, Minniti 12, Rizzi 24, Camerani 8, Ciccorossi, Marchini (L); ne: Boscherini, Tapparo, Brunelli. In B1 femminile, il Mosaico Ravenna ha sconfitto 3-1 (19-25, 25-20, 25-19, 25-11) il Campagnola Emilia.

Le ravennati, prese per mano da Serena Ortolani (26 punti) e tornate al successo dopo 4 ko consecutivi, restano al 4° posto, in condominio con Forlì, a -5 dalla zona playoff. Sabato prossimo è in programma il derby di Cesena contro la formazione di coach Lucchi, annunciata in grande spolvero e capace di risalire a classifica fino a -1 dal Mosaico. Il tabellino: Ortolani 26, Rubini 13, Haly 1, Marku 10, Giardi 4, Vignaretti 1, Mandò, Casali, Aluigi 11, Casotti 5, Toppetti (L); ne: Masotti, Benzoni. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna ha perso 0-3 (18, 20, 17) il match casalingo contro la capolista Ozzano. Le giallorosse di coach Biagio Marone, settime in classifica a quota 33 e già salve matematicamente, sabato prossimo affronteranno la trasferta di Porto San Giorgio, sul campo della nona, anch’essa già al sicuro. Il tabellino: Fusaroli 1, Baravelli 3, Ghiberti 7, Bendoni 8, Piovaccari 12, Balducci 5, Macchi (L1), Monaco (L2), Pioli 1, Comastri 3, Ravaglia.