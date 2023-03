Pietro Rizzo campione regionale nei 60 metri

È stato un fine settimana ricco di rassegne regionali e nazionali per l’Atletica 85 Faenza. A Parma si sono disputati i regionali indoor Cadetti dove si è messo in luce Pietro Rizzo (foto) nei 60m con il tempo di 7’’28, laureatosi campione regionale. Bene anche Riccardo Dotti, sesto in finale con 7’’65. Tra le cadette, quarto posto per Giorgia Battilani nei 60hs con il personale di 9’’64 in batteria. Nei 200 buon terzo posto di Riccardo Dotti in 25’’53. Nei 1000 metri Luca Cattani è quinto in 2’55’’20. Sempre a Parma si sono tenuti i regionali di lanci per Cadetti e Allievi. L’Allieva classe 2006 Denise Soldati è arrivata seconda nel disco (da 1kg), grazie alla misura di 24,14. Settima tra le cadette, con disco sempre da 1kg, Lucia Cicognani con 16,61. Nel giavellotto allieve da 500gr buon quarto posto di Carlotta Tagliaferri con 28,02 metri. A Chieti invece si sono disputati gli italiani e di società di cross master. Donne master seconde, a soli 4 punti dalle prime. Tra i risultati di rilievo buon secondo posto di Fiorenza Pierli tra le SF40 sui 4km con il tempo di 15’51’’, di Susi Frisoni e Paola Bertolucci, rispettivamente seconda e terza nelle SF60 sulla distanza di 3km. Ottima la vittoria di Lucia Soranzo nelle SF75, campionessa italiana.