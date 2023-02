Pioggia di medaglie ai regionali per gli Arcieri Bizantini

È di due titoli di classe individuali e di diversi podi il bottino degli Arcieri Bizantini ai campionati regionali di classe e assoluti per le divisioni olimpico e compound, che si sono disputati a Riccione. Per l’assegnazione dei titoli dell’arco nudo, bisognerà attendere il 18-19 febbraio (appuntamento a Ravenna). A segno è andato Riccardo Venturi che, per il 3° anno consecutivo, ha conquistato il titolo regionale di classe compound junior maschile (i precedenti due li aveva vinti nella categoria allievi) col punteggio di 568 (283+285). Dopo un anno, il titolo di campione regionale di classe olimpico master è tornato a Marcello Tozzola che, col punteggio di 563 (278+285), ha vinto l’oro. Tozzola è poi arrivato 2° nella categoria ‘assoluto’.

Nel campionato di classe è arrivata la medaglia d’oro per la squadra senior olimpico, composta per l’occasione da Sofia Fuschini, Angela Padovani e Giusi Torelli, che hanno primeggiato col punteggio di 1406 (539+444+423). In campo maschile Niccolò Corsini, Thomas Tarantola e Alessandro Farinella non sono riusciti a salire sul podio dell’olimpico senior, chiudendo al quarto posto, ma poi si sono fatti valere nell’assoluto, grazie anche all’ingresso di Marcello Tozzola, chiudendo al 2° posto (foto). Parallelamente si è disputato al 7° trofeo Città di Riccione, che ha visto in gara la sola divisione arco nudo. Massimo Venturi, con il punteggio di 498 (245+253), ha conquistato il bronzo nella categoria master maschile, battendo il compagno di squadra Marcello Tozzola, arrivato 4°. Medaglia d’oro per Matelda Miolo nella classe junior col punteggio di 414 (216+198). Quinto posto per Donatella Domini con 459 (240+219) nella categoria senior.