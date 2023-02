Pioggia di medaglie per i ragazzi del judo del Centro Village

Al Criterium di Riccione gara di judo per giovani atleti, in particolare per quelli per i nati tra 2012 e 2018. Il Centro Sportivo Village si è piazzato primo nella classifica a squadre. Oro: Agnese Petretti, Iris Todisco, Federico Iacono, Marco Baroncini, Ryan Hysa, Lucio Armiento, Nicolò Chiarelli, Cristian Carapcea, Nicolas Mahaescu, Karim Kassous, David Danalachi, Filippo Berardi, Thrudy Gualtieri, Daniele Capodieci, Francesco Giuliano e Diego Tufariello. Secondi: Jonathan Edogun Minguzzi, Enrico Diresta, Emma Barberini, Alberto Montanari, Gabriel Nicolò Gavrila, Gabriel Genduso, Tabatha Fuschini, Sanuel Campanale e Stefano Grandi. Terzi: Giulio Russi, Giorgio Gramantieri, Mia Castronovo, Filippo Taroni, Lorenzo Peluso, Christian Suzzi, Matteo Gavrila, Vlad Bivol, Alessandro Zoni, Samuele Gavella, Gabriele Cocchi, Alessandro Rubboli e Marian, Oleksander Bukhtoyarow, Jacopo Vicentini e Matteo Ranieri.