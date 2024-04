Orasì Ravenna-Pistoia 72-74: quinto ko di fila

Ravenna, 3 gennaio 2021 - L’OraSì non riesce a uscire dal tunnel e incappa nella quinta sconfitta consecutiva cedendo anche alla Tesi Group Pistoia che non vinceva da oltre un mese. La crisi giallorossa inizia a farsi pesante poiché la squadra di coach Canc non vince a sua volta dal 9 dicembre ed è al quarto ko interno consecutivo. Manca completamente James, Givens è molto altalenante e con Pistoia non è quasi mai in partita. Il plotone degli italiani fa quello che può, trascinato da un grande Cinciarini, ma non riesce a costruire la vittoria contro una Pistoia più cinica nei momenti importanti. All’inizio infatti c’è solo la squadra toscana in campo. Sims, Saccaggi e Poletti dominano nel pitturato dell’OraSì e Pistoia scappa 2-14 poi 6-19 ed è solo Cinciarini a trovare qualche contromisura per il -9 che chiude il primo periodo (14-23). Meglio nel secondo quando i giallorossi serrano le maglie della difesa. I lunghi toscani non ricevono più palloni giocabili e non va meglio dalla distanza. L’OraSì invece ottiene punti sfruttando i lunghi vicino a canestro e fa 9-0 con 4 di Chiumenti, trovando il 23-23 al 15’. L’inerzia passa di mano ma il punteggio resta favorevole agli ospiti dopo la tripla di Della Rosa (34-35). Dopo l’intervallo l’OraSì trova per la prima volta il vantaggio con Denegri (36-35) e il terzo quarto è un’altalena dove nessuno riesce a prendere il sopravvento. L’equilibrio dura fino a metà del quarto periodo quando le bombe di Saccaggi, Wheatle e Poletti mandano sotto l’OraSì. Pistoia risale a +8 (58-66) e per Ravenna cala la notte. I giallorossi infatti non trovano più le contromosse adatte a tornare in partita e le triple finali di Cinciarini non fanno altro che indorare la pillola e portare il divario a 2 punti. Vince Pistoia per 74-72 e raggiunge Ravenna a quota 4 in classifica.

OraSì Ravenna-Tesi Group Pistoia 72-74 il tabellino

RAVENNA: Chiumenti 5 (2/3), James 4 (2/5, 0/4), Simioni 11 (2/5, 1/1), Givens 6 (3/9, 0/1), Denegri 10 (5/8, 0/2), Venuto 3 (1/3 da 3), Buscaroli ne, Oxilia 10 (4/5, 0/1), Cinciarini 23 (6/9, 2/3), Vavoli, Maspero (0/2, 0/3), Laghi ne. All. Cancellieri. PISTOIA: Sims 15 (7/12), Poletti 11 (2/3, 2/3), Wheatle 7 (1/4, 1/2), Della Rosa 7 (2/4 da 3), Fletcher 12 (2/5, 0/2), Saccaggi 20 (4/7, 2/3), Zucca, Querci (0/1 da 3), Del Chiaro ne, Riisma 2 (1/1, 0/1). All. Carrea. Arbitri: Foti, Di Biase, Del Greco. Note - Parziali: 14-23, 34-35, 54-53. Usciti per falli: Chiumenti (Ra), Saccaggi (Pt) Tiri da 2: R 24/46, Pt 17/32 Tiri da 3: Ra 4/18, Pt 7/16 Tiri liberi: Ra 12/16, Pt 19/25