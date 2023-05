Playoff, da oggi si fa sul serio In campo la favorita Only Sport

Semifinali dei playoff di Terza Categoria con tutte le favorite qualificate per questa penultima giornata degli spareggi promozione che decreteranno le due ulteriori promozioni in Seconda, da affiancare alle vincitrici del campionato, Marina e Vita. Si inizia oggi al "Cremona" di Alfonsine nello scontro tra i favoriti dell’Only Sport, secondi al termine della stagione regolare e forti del capocannoniere Denis Placci (26 gol), e la sorpresa (in positivo) del torneo, ovvero la Compagnia dell’Albero allenata da Giacomo Marrone. I ravennati dovranno però fare a meno degli squalificati Akwak e Mascanzoni, giocatori fondamentali nello scacchiere del tecnico. Domani l’altra sfida tra Stella Rossa e Mezzano (arbitro Casadio di Ravenna), a sua volta con diverse assenze per squalifica. Anche nei playoff del girone B, naturalmente, entra in scena la seconda in campionato: la Real Voltanese ospita la Pro Loco Reda mentre il Centro Erika Lavezzola se la vedrà con il Punta Marina. Come già nel turno precedente, in caso di parità al 90’ si disputano i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità dopo 120’ andrà in finale la formazione meglio classifica al termine della stagione regolare. Programma Semifinali playoff Terza Categoria (ore 16,30). Girone A: Only Sport Alfonsine-Compagnia dell’Albero. Domani: Stella Rossa-Mezzano. Girone B (domani): Real Voltanese-Pro Loco Reda e Centro Erica-Punta Marina.

u.b.