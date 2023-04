Playoff e playout, decise le regole

In attesa dell’ultima di campionato, il Crer ha reso note le modalità con cui si terranno playoff e playout di Seconda. Si inizierà il 30 aprile col primo turno dei playoff e l’andata dei playout, per proseguire il 7 maggio col secondo turno dei playoff – la finale di girone – e il ritorno dei playout. Il 14 maggio, invece è prevista la prima gara della fase regionale dei playoff di Seconda: tuttavia una delle 13 vincitrici delle finali dei gironi – secondo una classifica stilata con criteri scelti dal Crer – non verrà ammessa, dunque non basta vincere la finale dei playoff per avere la certezza di proseguire nel cammino. Per quanto riguarda il girone M, già promossi i forlivesi dell’Edelweiss Jolly, parteciperanno ai playoff Modigliana (già in finale), nonché San Zaccaria e Low Street che si affrontano in semifinale.

Più complessa la lotta per non retrocedere. Infatti sono, assieme con 15 punti, in fondo alla classifica Brisighella e San Potito: se arrivassero a pari punti retrocederebbe il San Potito, in svantaggio (2-3 e 1-2) negli scontri diretti. Ma se perdessero entrambe e il Lugo vincesse a Fornace Zarattini, allora retrocederebbero entrambe per i 7 punti di distacco dalla terz’ultima. Nel girone I, già promossa la Dozzese, con un pari il Real Faenza arriverebbe direttamente alla finale con il Tozzona Pedagna, altrimenti giocherebbe prima la semifinale con lo Sporting Pianorese.

Classifiche (25ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 63; Modigliana 56; San Zaccaria 52; Low Street 49; Godo 38; Palazzuolo 36; Porto Fuori 32; Fornace Zarattini, Gs Romagna 31; San Pancrazio, Vecchiazzano 25; Lugo 19; Brisighella, San Potito 15.

Girone I: Dozzese 64; Tozzona Pedagna 53; Real Faenza 47; Sporting Pianorese 38; Bagnara 37; Murri 36; Jcr Juvenilia 34; Sp. Valsanterno, B. Tuliero 33; O. Claterna 30; Castel Guelfo 29; St. Azzurra 21; Atl. Mazzini 20; S. Lazzaro 17.

u.b.