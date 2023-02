"Playoff? In corsa c’è anche il Ravenna"

Due giorni di (meritato) riposo. Dopo il tour de force delle ultime settimane, il Ravenna ha usufruito di 24 ore supplementari di riposo. La truppa giallorossa ha ripreso stamattina gli allenamenti in vista della trasferta di domenica a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta. Mister Gadda recupera Abbey e Magnanini da squalifica, ma dovrà fare a meno ancora di 5 elementi, ovvero lo squalificato Marangon, e gli infortunati Spinosa, Boccardi, Rinaldi e Pipicella. A tenere banco è sempre lo 0-0 casalingo contro la Correggese, che ha permesso al Ravenna di entrare in zona playoff, nonostante una prestazione sottotono. Fra i protagonisti, si è distinto il difensore centrale mancino Francesco Luciani, prelevato ad inizio gennaio dall’Ascoli, via Fermana, ed impiegato per la prima volta da titolare, proprio domenica: "Ringrazio mister Gadda per le opportunità che mi ha concesso e, in particolare, per l’ultima contro la Correggese, nella quale sono stato impiegato dal primo minuto. È stata una partita tosta perché ci siamo trovati di fronte una squadra che prende pochi gol. Nelle ultime 6 giornate hanno incassato una sola rete. Siamo stati bravi nel 1° tempo a metterli un po’ in difficoltà sulle fasce laterali. Loro hanno risposto con grande solidità difensiva. Nella ripresa invece abbiamo evidenziato anche un po’ di stanchezza, comprensibile dopo le tante partite giocate nelle ultime settimane. Quello conquistato è un punto dal peso specifico maggiore". Sul valore della formazione reggiano c’è poco da aggiungere: "La Correggese – ha proseguito il ventenne ex capitano della Primavera dell’Ascoli – ha costretto noi difensori a stare con gli occhi aperti, proponendo due attaccanti rapidi, che si buttavano dentro in profondità. Siamo stati bravi a leggere bene queste palle lunghe, disputando una buona fase difensiva". Ogni volta che mister Gadda lo ha chiamato in causa, Luciani si è fatto trovare sempre pronto: "Sono arrivato un mese fa e, subito, mi sono reso conto di essere giunto in una squadra forte. Il tratto distintivo, voluto peraltro dal mister, è il ritmo, sia in allenamento, sia in partita. A me piace questo approccio, perché sei costretto a stare sempre sul pezzo. L’attenzione non cala mai. Dal punto di vista degli obiettivi, sono fiducioso. Stiamo producendo una bella rimonta, rosicchiando parecchi punti alle squadre che ci precedono. Se riusciremo a qualificarci per i playoff, sono sicuro che faremo la nostra figura". A proposito di playoff, "col punto conquistato domenica, siamo entrati in zona playoff. Adesso insomma ci siamo anche noi. Tuttavia, nello spogliatoio, viviamo questo momento coi piedi per terra, anche perché il campionato resta difficilissimo. Contro la Correggese, ci siamo accorti sulla nostra pelle che, squadre attualmente invischiate nella lotta per non retrocedere o per evitare i playout, sono molto insidiose". E anche da punto di vista individuale, il giudizio di Luciani è positivo: "Vengo da una prima parte di stagione in cui ho giocato poco o nulla. Cerco di dare il massimo in allenamento. Ho ritrovato la forma e sto dando sempre più minutaggio alle gambe. Progressivamente sto raggiungendo il top".