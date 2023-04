Playoff, S.Zaccaria-Ponte Nuovo apre le danze

Iniziano oggi i playoff e i playout di Seconda Categoria con le formazioni ravennati impegnate a lottare per un posto al sole o per evitare di sprofondare in Terza. Nel girone M, gestito direttamente dalla delegazione provinciale di Ravenna, le due gare in programma si giocano entrambe all’insolito orario delle 18. A giocarsi l’accesso alla finale, che potrebbe portare alla scalata in Prima, saranno San Zaccaria di Denny Zanotti (foto) e Low Street Ponte Nuovo di scena al "Soprani". Si gioca in gara secca, con supplementari in caso di parità al 90’: in caso di ulteriore parità, niente calci di rigore ma passerà il San Zaccaria, terzo in campionato, contro il quarto posto del Low Street. Arbitrerà il ravennate Karim Palombo che ha già diretto entrambe le formazioni in campionato, peraltro entrambe sempre vittoriose col fischietto bizantino. Chi passerà il turno andrà a Modigliana domenica prossima per la finalissima di girone. Per quanto riguarda i playout del gruppo, si gioca l’andata al "Ricci" tra San Potito e Lugo (arbitro Roberto Maiorana di Faenza): sfida fondamentale ma interlocutoria, in vista del ritorno in programma tra una settimana a Lugo. Chi risulterà vincitore manterrà la categoria. Nel girone I, invece, non si disputano le semifinali per il troppo distacco tra seconda e quinta, nonché tra terza e quarta. Dunque sono già approdate alla finale, che si gioca domenica prossima come le altre in Regione, gli imolesi del Tozzona Pedagna e il Real Faenza, mattatore della seconda parte di stagione. In caso di successo i faentini, terzi con 50 punti, hanno ottime possibilità di approdare tra le migliori 12 al turno regionale che darà ampie possibilità alle formazioni vittoriose di approdare alla Prima. Programma Seconda Categoria (ore 15,30). Girone M. Semifinali playoff: San Zaccaria-Low Street Ponte Nuovo (ore 18). Già in finale: Modigliana. Playout andata: San Potito-Lugo (ore 18). Girone I: Semifinali playoff: non si disputano. Finale: Tozzona Pedagna-Real Faenza (7 maggio). Playout andata: Atletico Mazzini-Stella Azzurra. u.b.