Plazzi, è ora di farsi valere Il 19enne in gara a Misano

E ora si fa sul serio. Da oggi sino a domenica si corre sul circuito Marco Simoncelli di Misano, la prima delle sei tappe del Civ, il Campionato Italiano Velocità. Tra le sei classi in programma e i tanti piloti in pista anche due ravennati, Raffaele Fusco nella SuperSport Next Gen e Nicola Plazzi, classe 2004 – compirà 19 anni il prossimo 5 settembre – al secondo anno nella SuperSport300, sempre sulla Kawasaki del team faentino Terra&Moto, condotto da Ilaria Cheli. Per il giovane ravennate la passata stagione è stata di apprendimento, conoscenza delle piste e della categoria. "I test invernali sono andati molto bene – dice lo stesso Nicola Plazzi nei box del Misano World Circuit – ora vediamo come andrà la prima gara perché alla resa dei conti è questo il vero bando di prova. Abbiamo dei nuovi assetti che funzionano bene: vedremo come andrà la moto nel confronto con i nostri avversari". Lo scorso anno il miglior risultato è stata la zona punti in Gara2 nella tappa di Imola, ultima della stagione, col titolo in palio. "In questo Civ 2023 – prosegue Plazzi – l’obiettivo cui ambisco, e sarebbe il top, è quello di provare a stare stabilmente tra i primi 10 di ogni gara. Per far questo bisogna, però, disputare ottime qualifiche, altrimenti diventa molto difficile. Lo scorso anno ho imparato a giocarmela nel gruppo ma ci vuole davvero tanta costanza per restare sempre davanti. Poi, sarebbe naturalmente magnifico riuscire a salire sul podio". Anche quest’anno il Civ è articolato su sei tappe con due prove per appuntamento: due a Misano, due al Mugello, una a Vallelunga e ancora il gran finale a Imola il 7 ottobre con 12 corse totali. Ma Nicola Plazzi sta sognando anche due gare del Mondiale di categoria. "C’è la possibilità – conclude il centauro ravennate – di avere la wild card per le due prove italiane della rassegna iridata, il 2 giugno a Misano e il 14 luglio a Imola. Per ottenerle dovremo fare bene qui a Misano e anche al Mugello fra due settimane, ma le premesse ci sono tutte".

Ugo Bentivogli