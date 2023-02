"Poggi ancora fermo"

"Con Fabriano abbiamo giocato un’ottima partita". Dall’alto della sua esperienza, coach Luigi Garelli ha analizzato con questa frase la prestazione dei Blacks che sul campo marchigiano hanno interrotto la striscia di sette vittorie consecutive. L’allenatore ha voluto vestire anche i panni di psicologo per tenere alto il morale di un gruppo che ha davvero dato tutto prima che gli infortuni e la stanchezza le presentassero il conto nei minuti finali. Faenza ha infatti sfiorato il successo nonostante le assenze di Poggi e di Molinaro per infortunio, le condizioni non ottimali di Siberna colpito dall’influenza il venerdì precedente alla gara e in campo non al meglio e con Morciano che nel finale è uscito per un problema al ginocchio.

"Per 35 minuti abbiamo giocato molto bene – sottolinea Garelli – poi i problemi sono arrivati quando le energie sono venute meno. Il momento decisivo è stato quando è stato fischiato un dubbio antisportivo a Morciano che ha svoltato la partita, ma i complimenti vanno fatti anche a Fabriano che nel finale è stata precisissima segnando quattro triple. La mia preoccupazione ora riguarda il futuro, perché spero che gli infortunati possano recuperare il prima possibile. Poggi credo ne avrà ancora per un po’, Molinaro sarà fermo per almeno un paio di mesi dopo l’operazione dei giorni scorsi e speriamo che Morciano non abbia nulla di grave. La morale è che al momento abbiamo soltanto Aromando nel reparto lunghi e questa situazione metterebbe in difficoltà qualsiasi squadra. Speriamo che arrivino buone notizie dall’infermeria". A venire incontro i Blacks sono il calendario e la classifica, perché domenica ci sarà la trasferta in casa dei Tigers Cervia, gara da non sottovalutare ma non certo proibitiva, e gli ottimi risultati ottenuti nelle 19 giornate di campionato hanno permesso che il ko di Fabriano non abbia inciso sulla classifica.

I suicidi casalinghi di Piacenza e Ancona hanno permesso di avere un vantaggio sulle quinte di ancora 8 punti che lasciano immutata la corsa ai quattro posti playoff e anche l’aggancio di Fabriano al secondo posto e il fatto che abbia ribaltato la differenza canestri nello scontro diretto non rappresentano un grosso problema, perché il calendario dei faentini nelle restanti dieci giornate è nettamente più semplice rispetto a quello degli avversari. Ovviamente resta l’amaro in bocca per aver visto sfuggire la vittoria negli ultimi cinque minuti, proprio quando Morciano si è infortunato, perché in quella stessa azione Verri ha segnato la tripla del sorpasso che ha dato il via alla fuga decisiva. Questione di episodi che per una volta hanno girato a sfavore dei Blacks.

Luca Del Favero