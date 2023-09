Pol. Giovanile, corsi per avviare i bambini allo sport

Ai nastri di partenza, come da 15 anni, l’attività di avviamento ai principali sport di squadra organizzata dalla Polisportiva Giovanile Ravenna. Una opportunità riservata ai bimbi della scuola materna (3-5 anni) con il corso Sportland Baby, a quelli di 1°, 2° e 3° elementare (6-8 anni) con il corso Sportland Kids e a quelli di 4°, 5° elementare e 1°media (9-11 anni) con il corso Sportland Kids di 2° livello. I corsi si tengono nelle palestre della succursale Liceo Classico (ex Olivetti) via Nino Bixio e della Guido Novello, in via De Gasperi.

Dello staff degli istruttori fanno parte Barbara Pilotti (dodgeball e basket), Vijay Bravura (baby e volley) e Nicolas Salvatori (volley e basket). Info ed iscrizioni 338 1599957 o 335 7109907.